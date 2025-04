Ilrestodelcarlino.it - Elayis Tavsan: il talento del Cesena punta ai playoff oltre la salvezza

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

è l’uomo in più del Cavalluccio nella volata di fine stagione. Quello dai cui piedi sono passati e soprattutto potrebbero passare giocate decisive per le sorti di una stagione che in tanti - lui compreso - sognano di chiudere con qualcosa in più rispetto alla, cosa la aiutata a cambiare passo? "Quello che faccio sempre. I dribbling, l’uno contro uno, la capacità di creare qualcosa, distribuire assist, segnare gol ed essere creativo per la squadra". Non poco, in effetti. "Entro in campo con lo spirito giusto. Prima della gara mi piace ascoltare musica nello spogliatoio, mentre una volta che sono arrivato sul terreno di gioco penso soltanto al match e a come potrà andare, immaginandomi di segnare". E’ contento di aver scelto? "Penso di essere cresciuto da quando sono arrivato e per di più ora sto trovando continuità e sto giocando bene.