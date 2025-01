Anteprima24.it - Borrelli a Poggioreale con le famiglie coinvolte dal crollo dei loculi

Tempo di lettura: 2 minutiIl deputato di Alleanza Verdi Sinistra, Francesco Emilio, ha effettuato un sopralluogo questa mattina al cimitero didove ha incontrato lenei crolli dei, causato dall’allagamento del cantiere per i lavori per la realizzazione della Metropolitana. Solo una parte delle spoglie recuperate è stata allocata in un sito provvisorio ma ne restano ancora tante che devono essere recuperate, alcune delle quali sono state trascinate via dall’acqua. Il consulente tecnico d’ufficio ha scagionato responsabilità della Metropolitana ma resta il problema per leche questa mattina hanno protestato simbolicamente per chiedere il recupero dei loro cari. Nel corso del sopralluogo individuati diversiscoperti, tra i quali uno storico risalente presumibilmente all’epoca fascista, con resti mortali in mostra.