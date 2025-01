Lanazione.it - Via Atto Vannucci si trasforma: "Il salotto d’ingresso della città"

PISTOIA Il tempo di archiviare le festività natalizie con l’Epifania, e da martedì – come da ordinanza comunale – dovrà partire un cantiere importante a servizio del centro storico come quello relativo al totale restyling di viache diventerà area pedonale come "al cuoreper tutti coloro che arrivano dalla stazione ferroviaria. Un progetto importante, finanziato con fondi Pnrr, e che andrà avanti almeno fino alla prima decade di maggio, stante l’attuale cronoprogramma. Una problematica da risolvere per la zona, quindi, è quella del nuovo spostamento dei dodici banchi del mercato ambulante che, dopo una prima fase sperimentale, erano stati definitivamente spostati in questa strada per fluidificare maggiormente le strade del centro e lasciare liberi i monumenti più importanti.