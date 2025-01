Puntomagazine.it - Tributo a Pino Daniele al Museo Madre, torna il format ‘Le Funky Sunday’

L’evento si terrà presso ilin via settembrini, 79 a Napoli il 5 gennaio alle ore 18 Nel decennale della scomparsa di, le note del cantautore napoletano risuoneranno nel prestigiosocelebrando, in occasione del celebre“LeSunday”, una delle figure più iconiche del capoluogo partenopeo.L’evento, organizzato da DropEventi, si terrà il 5 gennaio alle ore 18:00. Ad aprire le danze il DJ set curato dal dj Funaro, che accompagnerà il pubblico verso un momento di intensa emozione: alle 20.30, i Mascalzoni Latini, insieme alle straordinarie voci di Francesco Boccia e Greg Rega, renderanno omaggio a, interpretando alcune delle sue melodie più celebri e indimenticabili.A concludere la serata, il DJ set di Marco Corvino e Roberto Funaro prometterà di far divertire e ballare gli ospiti fino a tarda notte, creando un’atmosfera di festa e convivialità.