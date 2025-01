Pianetamilan.it - Sabatini: “Sarei molto sorpreso di vedere un Milan che tiene testa alll’Inter”

Ilsupera la Juventus in rimonta e approda alla finale di Supercoppa Italiana, dove affronterà l’Inter. La sfida è in programma lunedì 6 gennaio a Riyad, presso l’Al-Awwal Park. Sandro, intervenuto in diretta su Mediaset, ha espresso il suo pronostico per la finale. “È favorita l’Inter. In campionato il derby l’ha vinto il. Nella partita secca vale la famosa frase che può succedere di tutto.diunchel’Inter per 90 minuti e poi se la gioca. E ci sono due giocatori con crisi diverse: Lautaro da una parte e Theo dall’altra”. LEGGI ANCHE:, Musah torna e cambia la partita. Jolly anche per Conceicao?