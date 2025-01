Lapresse.it - Roma, presidio pro-Pal: “ANP complice genocidio di Israele”

Alcune decine di persone si sono riunite a, nei pressi della sede diplomatica dell’Autorità Nazionale Palestinese (ANP), per denunciare le complicità con lo Stato diper quanto sta accadendo a Gaza. I manifestanti, riuniti nel ‘Coordinamento di solidarietà con la resistenza del popolo palestinese” e nell’ “Unione Democratica Arabo Palestinese”, accusano l’ANP di essere “ben lontana dal rappresentare la volontà e gli interessi del popolo palestinese” continuando a perseguire “l’insostenibile progetto dei due Stati”.“Sono soprattutto un palestinese che rifiuta certi comportamenti da altri palestinesi”, spiega quindi un membro dell’UDAP, che poi chiarisce: “La nostra presenza è un atto di denuncia contro il comportamento dell’ANP, un comportamento simile a quello dello stato sionista dell’apartheid di”, entrambi complici in questa prospettiva di quello che viene definito “il” in corso a Gaza.