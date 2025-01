Oasport.it - Quando le prossime gare di Goggia e Brignone: un gennaio fitto di impegni

Sofiaha conquistato un pregevole quinto posto nel gigante di Kranjska Gora, mentre Federicaè uscita nella prima manche sulla pista Podkoren-3. La bergamasca si può rallegrare per un risultato di lusso al suo grande rientro in questa specialità, mentre la valdostana non conosce mezze misure: ha trionfato a Soelden e a Semmering, mentre ha marcato due “zero” pesantissimi tra Killington e il pendio sloveno.Le due azzurre sono in piena lotta per la conquista della Sfera di Cristallo, ingaggiate con la svizzera Lara Gut-Behrami anche se non vanno sottovalutate la svedese Sara Hector, l’elvetica Camille Rast e la croata Zrinka Ljutic, che al momento precedono le tre favorite in classifica generale.rivedremo all’opera le nostre portacolori?si disputeranno ledi Sofiae Federica? Il mese diè decisamente intenso e sarà fondamentale per la Coppa del Mondo.