Perché ho smesso Malena choc da Monica Setta l’inaspettata confessione dopo addio al cinema a luci rosse

Leggi su Caffeinamagazine.it

quasi otto anni nel settore, con numerose partecipazioni a film e scene,ha deciso di intraprendere una nuova strada professionale. La notizia, diffusa lo scorso dicembre, ha generato molte discussioni. Anche Rocco Siffredi ha commentato la vicenda, suggerendo quale potrebbe essere la ragione dietro questa drastica scelta e rivelando che la 42enne non risponde più alle sue chiamate.Ieri,è stata ospite dinel programma Storie di Donne al Bivio, dove ha condiviso ulteriori dettagli sulla sua nuova vita,aver chiuso con il suo precedente lavoro. Durante il programma,una pausa pubblicitaria,ha rivelato: “Tu prima in privato mi hai detto ‘ma io quasi, quasi andrei in convento’“.ha spiegato che, effettivamente, ha considerato seriamente questa possibilità e ha aggiunto di vivere un periodo di castità.