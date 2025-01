Mistermovie.it - Mister Movie | Fantastic Four: First Steps Nuove rivelazioni sulla trama e il ruolo di Franklin Richards

L’attesa per, uno dei film più discussi e attesi del Marvel Cinematic Universe (MCU), continua a crescere. Con l’uscita prevista per il 25 luglio 2025, il film promette di portare il pubblico in una realtà alternativa, dove ii Quattro sono già una squadra consolidata e notissima. Le prime indiscrezioni dal set suggeriscono che il progetto stia andando a gonfie vele e che sarà ricco di sorprese.Un’avventura in una realtà alternativaIl film si ambienterà in una realtà alternativa, dove i membri deii Quattro – Reed, Sue Storm, Johnny Storm e Ben Grimm – sono già ben noti e affrontano alcuni dei loro nemici più celebri. I personaggi saranno interpretati da un cast d’eccezione: Pedro Pascal vestirà i panni di Reed, Vanessa Kirby sarà Sue Storm, Joseph Quinn interpreterà Johnny Storm, mentre Ebon Moss-Bachrach darà vita a Ben Grimm.