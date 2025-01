Meno è più 2 0 | la realtà aumentata ridefinisce il concetto di guardaroba

Leggi su .com

Life&People.it Si chiama neo-minimalismo digitale, sta cambiando radicalmente il nostro modo di vedere l’abbigliamento e non potrebbe essere più affascinante. In un periodo in cui sostenibilità e innovazione tecnologica si abbracciano, latrasforma iltradizionale diessenziale in qualcosa di incredibilmente dinamico e sostenibile. Immaginate di possedere fisicamente solo dieci capi fondamentali, ma di avere accesso ad unvirtuale illimitato grazie alla: non è più fantascienza, ma unache si sta rapidamente concretizzando. La combinazione tra minimalismo e tecnologia digitale dà vita a una nuova estetica che rappresenta una delle più significative rivoluzioni nel mondo della moda degli ultimi decenni. È l’alba di un approccio che sfida apertamente il fast fashion e il consumismo sfrenato che propone un’alternativa non solo più sostenibile, ma anche più creativa e personalizzabile.