Lanazione.it - Il Comune acquista il canile di Lerchi

Leggi su Lanazione.it

CITTA’ DI CASTELLO – Per ilcomprensoriale disi sta per concludere la procedura per l’acquisto dell’immobile da parte deldi Città di Castello. L’iter avviato l’anno scorso dovrebbe trovare conferma a partire dai primi mesi del 2025 come annunciato a più riprese in consiglio comunale dall’assessore all’ambiente Mauro Mariangeli che ha anche disposto la convocazione di un tavolo comprensoriale per discutere delle tematiche legate al randagismo. A seguito dell’accordo fra i comuni del comprensorio e Usl Umbria 1 l’amministrazione tifernate svolge il ruolo di capofila per la gestione associata del. Nel corso del 2024 a seguito della procedura di gara, era stato affidato il servizio di gestione a Enpa (Ente Nazionale Protezione Animali). L’immobile, sede delrifugio diè di proprietà della Comunità Montana Alto Tevere Umbro, "ente che è in corso di liquidazione ed è stato contestualmente comunicato il recesso di comodato d’uso quindi si è reso necessario avviare una trattativa per verificare l’interesse deldi Città di Castello all’acquisto della struttura", precisa Mariangeli.