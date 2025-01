Thesocialpost.it - Grande Fratello, forte lite a tavola tra Helena e Jessica: “Pu***”

Durante la cena del 3 gennaio al, un violento scontro traPrestes eMorlacchi ha sconvolto i partecipanti e il pubblico. La discussione è iniziata quandoha tentato di prendere un pezzo di pane dal piatto cheteneva in mano. La brasiliana ha reagito prontamente, rifiutando e spostando il piatto per offrirlo a tutti, tranne che alla cantante. Questo gesto ha scatenato una furiosa reazione tra le due, già precedentemente in conflitto dopo l’ultima diretta.ha iniziato a lanciare insulti contro, dicendo: “Vaff* imbecille, pazza. Vai a caare idiota”* e continuando con altri insulti pesanti. La tensione è aumentata quandoha accusatodi non fare nulla in casa, se non parlare male degli altri. In risposta, la brasiliana ha perso completamente il controllo, alzandosi per afferrare un bollitore e minacciare di gettarci sopra l’acqua.