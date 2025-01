Lanazione.it - Firenze, i Rotary Club celebrano la festa della bandiera al Cinema la Compagnia

, 4 gennaio 2025 - Torna, come tradizione, lapromossa dalDistretto 2071 Toscana. La manizione più importante si svolgerà il 7 gennaio 2025 al teatrodi, ma anche altri, come quello di Massa Marittima, daranno vita ad iniziative per celebrare il nostro Tricolore nel 228esimo anniversario. Il programma fiorentino, a ingresso libero, avrà inizio alle ore 18.30 e il titolomanizione è “Lache ci unisce: storia e anima del popolo italiano”. Scrive il Governatore Pietro Belli nell’invito: “C’è qualcosa di straordinario che accade quando il Tricolore si innalza al cielo. I suoi colori raccontano storie antiche e sogni moderni: il verdesperanza, il biancopurezza e il rosso di un sacrificio che pulsa ancora nelle nostre vene.