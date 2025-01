Serieanews.com - Fair Play Finanziario, alcune squadre rischiano grosso: la situazione delle italiane

Leggi su Serieanews.com

La quarta fase delUEFA sta per entrare nel vivo. Scopriamo insieme ladei club italianiSe parliamo di, spesso la conversazione si sposta sui grandi colossi europei. Ma attenzione: il panorama è tutt’altro che tranquillo, e le ombre del regolamento UEFA si allungano su club che sembravano intoccabili.FPF, i Friedkin sono quelli chedi più in Italia (AnsaFoto) – serieanews.comEppure, per una volta, lesembrano respirare. Dopo anni di occhi puntati e sanzioni che hanno fatto tremare tifosi e dirigenti, oggi la Serie A è in una posizione più solida.Partiamo dalle buone notizie.come Milan e Napoli hanno imparato a camminare sul filo del bilancio senza perdere l’equilibrio. I rossoneri, dopo l’era Elliott, sono diventati un esempio di gestione oculata: conti in ordine, ricavi in crescita e nessuna paura di infrangere i paletti UEFA.