Epifania 2025 cosa fare a Napoli | gli eventi in programma

Subito dopo le festività natalizie e i festeggiamenti di Capodanno, a, anche quest’anno, prenderà il via una delle tradizioni storiche di inizio anno: dal 3 al 6 gennaiopiazza Mercato si trasformerà in un vero e proprio villaggio della Befana con il ritorno della celebre Fiera della Calza e del Giocattolo. Si tratta di uno deglipiù attesi dell’anno in tutta la Campania, organizzato dalla Fondazione di Comunità del Centro Storico di, d’intesa con Associazione Gioventù Cattolica – Odv, Antiche Botteghe Mercato Consorzio Antico Borgo Orefici, Associazione Musicant, l’amministrazione comunale e la II Municipalità di. La “Befana a Piazza Mercato, fiera della calza e del giocattolo” trasformerà la celebre piazza partenopea in un vero e proprio villaggio dell’, tra dolciumi, calze da riempire e tanti giocattoli da poter acquistare per regalare ai bambini.