Romadailynews.it - Cina: piu’ grande parco solare-idrogeno offshore avvia le operazioni

Leggi su Romadailynews.it

Pechino, 04 gen – (AgenziaXinhua) – Unintegrato, situato nell’area del piano di marea nella parte orientale della, ha ufficialmenteto le sue, secondo il suo proprietario, Guohua Energy Investment Co., Ltd., sotto il gruppo CHN Energy Investment (CHN Energy). Ildel suo genere in, ilenergetico e’ ufficialmente conosciuto come il progetto di accumulo energeticofotovoltaico-di Rudong. E’ stato connesso con successo alla rete e ha iniziato leil 31 dicembre 2024 nella contea di Rudong, nella provincia del Jiangsu, come riferito ieri da CHN Energy in un comunicato stampa. Questo segna il lancio del primo progetto completo di utilizzo energetico e gestione ecologica costiera della, che integra la produzione di energia fotovoltaica, la produzione di, il rifornimento die l’immagazzinamento di energia, secondo il comunicato.