Sport.quotidiano.net - Ciclocross, alla Salus Seregno il primo titolo italiano a Follonica

, 4 gennaio 2025 – Si sono aperti ain provincia di Grosseto e su di una tracciato spettacolare e di rara bellezza i Campionati Italiani Giovanili dicon la prova della staffetta mista presenti 27 società. Ilè stato un trionfo per la formazione lombarda dellagrazie al quartetto composto da Michel Careri, Giovanni Bosio, Nicolò Maglietti e Sara Peruta. Al termine della prestazione il quartetto ha fatto segnare il tempo di 24’51”, precedendo di 22 secondi il Team Se composto da Jacopo Costi, Matteo Marchesi, Elisa Zipoli, Lorenzo Invernizzi. Al terzo posto con un ritardo dvincitrice di 36 secondi, la squadra veneta del G.S. Mosole che schierava Pietro Genovese, Santiago Bembo, Matilde Carretta, Matteo Martini. Domani domenica sono in palio gli altri due titoli di questa due giorni in Maremma.