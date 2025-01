Anteprima24.it - Biancolino: “Il girone di ritorno azzera tutti gli equilibri”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti“La squadra sta bene. D’Ausilio è rientrato in gruppo nelle scorse ore e potrebbe essere nell’elenco dei convocati. Affronteremo uno step difficile. Sino gli. Si riparte dopo la pausa”. Parla così Raffaelealla vigilia della sfida di domani (ore 17:30) contro il Giugliano. “La prima, dopo qualche settimane, è sempre un’incognita. Affrontiamo un buon risultato, reduce da un buon risultato contro la prima in classifica. Sta a noi ricominciare da ciò che abbiamo fatto lo scorso anno”. Il tecnico ha fatto il punto anche sul mercato: “È un momento delicato. Quando c’è il mercato, qualche calciatore può essere distratto – sottolinea– Dobbiamo essere adulti e capire che queste situazioni non devono metterci in difficoltà se vogliamo affrontare un campionato importante.