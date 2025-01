Zonawrestling.net - WWE: The Rock lotterà a WrestleMania 41 per la sua People’s Belt? Ecco i possibili piani

Le indiscrezioni del Wrestling ObserverSecondo quanto riportato da Dave Meltzer nel Wrestling Observer Newsletter, i dirigenti della WWE si aspettano che Thepossa lottare a41. Inizialmente si era parlato di un match per il titolo di Raw, con un possibile incontro contro Cody Rhodes che avrebbe coinvolto sia lache un altro titolo.Il report completo di Meltzer“All’inizio si parlava del titolo di Raw dato che Rhodes vssarebbe stato per l’altro titolo e la. Non era scolpito nella pietra perché qualunque cosavoglia fare, probabilmente potrà farla. So che le persone si aspettano che appaia nello show in qualche forma. Per quanto riguarda il fatto che lotti nello show, so anche di persone ai vertici che se lo aspettano, ma non è una certezza e si pensa che lo show Netflix del 6/1 darà il via alla stagione e darà qualche indizio.