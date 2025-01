Lanazione.it - Uccise il vicino che gli demoliva la casa: l'eurodeputato della Lega Roberto Vannacci incontra Sandro Mugnai

Arezzo,3 gennaio 2025 – L', domenica 5 gennaio sarà ad Arezzo perre, l'uomo che proprio in questa data, due anni fa, sparò uccidendo ildi, Gezim Dodoli, mentre gli stava demolendo l'abitazione con una ruspa.ora rischia il processo con l'accusa di omicidio volontario. «Incontrerò, i dettagli sono ancora da definire - dice all'ANSA - però il 5 gennaio, data di quella vicenda incredibile, andrò sicuramente a trovarlo». Una visita annunciata, spiega: «Lo avevo già detto durante il cenone di auguri di Natale», organizzato lo scorso 20 dicembre proprio ad Arezzo dal movimento Mondo al contrario, «che mi sarebbe piaciutoree si farà in una data simbolica». «Lo vogliore - aggiunge- per esprimere la solidarietà nei suoi confronti e capire meglio una vicenda che secondo me ha dell'incredibile».