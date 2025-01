Terzotemponapoli.com - Tutto su Fiorentina – Napoli

pronto al Franchi per, Match d’alta classifica quello che si giocherà in questo weekend di Serie A, partita che si giocherà alle ore 18 di sabato 4 Gennaio allo Stadio Franchi di Firenze, è un Big Match che catalizzerà l’attenzione di coloro che seguono la massima competizione nazionale. La gara riveste un’importanza particolare per entrambe le squadre. Laha bisogno di nuovo slancio dopo il lunghissimo filotto da record di successi e interrotto dalla sconfitta di Bologna, a cui sono seguiti il ko interno contro Udinese e il pari di Torino vs Juventus. 270 minuti senza vittorie per gli uomini di Palladino che veleggiano a quota 32 in quinta piazza e una gara in meno. Il Nap0oli che ha riconquistato la vetta della classifica, in coabitazione con l’Atalanta a quota 41.