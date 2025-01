Tremila anni di attesa | la spiegazione del finale del film

Leggi su Cinefilos.it

di: ladeldelDiretto da George Miller, regista di Mad Max: Fury Road e il più recente Furiosa: A Mad Max Saga, e basato su The Djinn in the Nightingale’s Eye di A.S. Byatt, ilfantasydisegue Alithea (Tilda Swinton), che trova un antico artefatto che libera un Djinn (Idris Elba), il quale racconta la sua lunga storia mentre attende i desideri di Alithea. Ilsi conclude infatti con Alithea che esprime un altro desiderio: che il Djinn che ha imparato ad amare torni al suo posto, “ovunque esso sia”.Il Djinn, che all’inizio si rifiuta di lasciarla a Londra, alla fine acconsente. Mentre il Djinn si lascia quindi la città alle spalle, ildelconferma che torna a far visita ad Alithea di tanto in tanto. In generale, quest’opera di George Miller presenta molte sfumature, ricche di significato e di intrighi.