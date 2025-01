Torino, l’ex sciatrice olimpica Vera Schenone spara al vicino dopo una lite

Leggi su Open.online

, ex, hato al propriodi casa ferendolo. Secondo le prime ricostruzioni,, oggi 84enne avrebbe colpito ildi casa di 52 anni con tre o quattro colpi di pistola che hanno raggiunto l’uomo al ventre e al braccio. Gli spari nel pomeriggio di oggi – 3 gennaio – sarebbero l’atto finale di un litigio nato per futili motivi di vicinato. I due, entrambi residenti sulle colline di Moncalieri, poco fuori, non sarebbero nuovi a diverbi. La vittima – Stefano Milanese- è stata portata in codice rosso all’ospedale delle Molinette ma non si troverebbe in pericolo di vita. Sua moglie è stata sentita come testimone dai Carabinieri che lavorano per accertare la dinamica che ha portatore alcon un arma regolarmente registrata appartenente al marito.