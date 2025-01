Lanazione.it - Prospettiva Casentino e lo sportello autismo, i progetti

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 3 gennaio 2025 – Saranno realizzati, tra le altre cose, protocolli certificati anche dedicati all’accoglienza a scuola di bambini e bambine cone una biblioteca specializzata con un fondo iniziale di 70 libri. Nadia Sensi, coordinatrice di “The @utism helper – zona” ovvero loattivo in, ha portato un bilancio delle cose fatte e ha anticipato alcuni percorsi di valore nella riunione annuale di, l’associazione no profit degli imprenditori che sostiene il progetto stesso. La formazione di qualità svolta da specialisti esterni e dedicata a docenti e non solo, rimane uno dei punti chiave dello. “Sul sito dell’IC Altoci si può prenotare per avere consulenze e presto pubblicheremo tante novità e iniziative che, speriamo, possano essere condivise e seguite da famiglie e docenti.