Lettera43.it - Meghan, per la nuova serie Netflix affittata una villa da 6 milioni di euro

Leggi su Lettera43.it

Dopo un’assenza di cinque anni – sette, se si considera l’ultimo post da un profilo personale – la duchessa del SussexMarkle è tornata sui social media. Dopo un video su Instagram per dare il benvenuto al 2025 sulle spiagge californiane, ha condiviso con i suoi già oltre 1,1di follower una grande notizia: il 15 gennaio susbarcherà un nuovo show, With Love,, in cui l’ex stella di Suits aprirà le porte della sua cucina, promettendo agli spettatori un’esperienza intima al suo fianco. «Sono così emozionata nel condividerlo con voi», ha scritto nel post che accompagna il primo trailer. «Spero che amiate lo show tanto quanto io ho amato realizzarlo». Peccato tuttavia che la casa non sarebbe sua, ma una tenuta a pochi passi dall’abitazione di Montecito dove vive assieme al marito Harry e ai figli Archie e Lilibet.