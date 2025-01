Lanterns | Aaron Pierre rivela come si sta preparando per il ruolo

Leggi su Cinefilos.it

si staper il, una serie HBO con Kyle Chandler neldi Hal Jordan ein quello di John Stewart, le più importanti Lanterne Verdi, dovrebbe uscire nell’estate del 2026. L’inizio delle riprese è previsto per il febbraio di quest’anno, ma sembra chestia ancora facendo ricerche per il suodi John Stewart. Durante un’intervista con The Chris Evans Breakfast Show di Virgin Radio UK, l’attore ha infattito la sua preparazione fisica per ildi Lanterna Verde e la sua conoscenza del personaggio.“Questo personaggio ha sempre irradiato classe. Ha sempre irradiato carisma, forza, identità. Quindi sono molto felice di dargli vita in un contesto live action”. Sembra già da queste parole cheabbia una buona conoscenza del personaggio che sta per interpretare.