.com - Juve-Milan 1-2, rossoneri in finale di Supercoppa contro l’Inter

(Adnkronos) – Suldel 2025 c’è subito il timbro di Sergio Conceicao. Ibattono 2-1 lain semidiitaliana e si guadagnano la-derby congrazie a una rimonta di cuore e grinta. I bianconeri passano nel primo tempo di Riyadh con Yildiz, il Diavolo reagisce dopo oltre un’ora di fatica e prima pareggia con un rigore di Pulisic al 72?, poi la ribalta grazie a un cross di Musah deviato in rete da Gatti a un quarto d’ora dalla fine. Succede tutto in tre minuti. Buona la prima per il tecnico portoghese: il lavoro da fare è ancora tanto, ma l’inizio lascia ben sperare per spirito e forza di reazione. La prima sorpresa arriva qualche minuto prima del fischio d’inizio: Francisco Conceicao abbandona il riscaldamento in lacrime per un problema fisico ed è costretto a saltare la sentita sfida con papà Sergio, nuovo tecnico del