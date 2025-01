Thesocialpost.it - Italia, terremoto di magnitudo 3.0 a Minervino

Leggi su Thesocialpost.it

Undi3.0 è stato registrato nel pomeriggio di oggi nella zona diMurge, in provincia di Barletta-Andria-Trani (BAT). La scossa, rilevata poco prima delle 16, ha avuto il suo epicentro a una profondità di 28 chilometri, secondo i dati forniti dalla Sala Sismica INGV di Roma.Fortunatamente, non sono stati segnalati danni a persone o cose. Tuttavia, la scossa è stata avvertita in alcune località vicine, destando momentanea preoccupazione tra la popolazione.Le autorità locali e la Protezione Civile continuano a monitorare la situazione, ma al momento non risultano criticità. Il territorio del BAT, pur non essendo tra le zonene a più alto rischio sismico, è soggetto occasionalmente a eventi di lieve entità, come quello odierno.L'articolodi3.