Il potere del cibo di raccontare storie

La firma visiva della serie di documentari sviluppata per Netflix da David Gelb resta inconfondibile, con fotografia e riprese già note che nella settima stagione elevano ulteriormente le inquadrature di piatti e paesaggi che insieme alla musica arricchiscono il trasporto emotivo di ogni episodio. Cos’hanno in comune Nok Suntaranon, Kwame Onwuachi, Ángel León, Norma Listman e Saqib Keval oltre al loro lavoro? Apparentemente nulla, ma guardando episodio dopo episodio emerge una narrativa ben coesa, che dalla cucina – dal tema centrale – dal successo e dalle stelle, pone il focus sull’identità culturale, il rispetto per l’ambiente, la resilienza. Ci si muove dalverso leindividuali in termini di lotte personali – e non solo – dei protagonisti, arricchendo di uno sguardo più intimo e umano la serie gastronomicamente più cool del momento.