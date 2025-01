Top-games.it - Guida Starfield, Di ritorno su Vectera

Leggi su Top-games.it

Cari amici e affezionatissimi lettori di Top Games eccoci ad una nuova missione principale die ad una nuova parte delladedicata al gioco. Dopo essere entrati in possesso del potere grazie alla visita al tempio nell’anomalia, ci possiamo dedicare al resto della campagna principale con una nuova missione di, Disu, dove torneremo sul pianeta iniziale del gioco per parlare con il supervisore Lin. Continuate a leggere per seguire passo passo laa questa missione dove potremo reclutare ben tre membri per il nostro equipaggio., Disu, un nuovo tassello nell’avventura principaleA questo punto dopo aver mostrato gli effetti dell’anomalia a tutti i presenti della Loggia dobbiamo faresu, ovvero il pianeta minerario dove tutta la nostra avventura inè iniziata.