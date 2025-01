Tvzap.it - “Gli ha sparato”. Gesto folle dell’ex regina dello sport italiano: cos’è successo

L’exha commesso unveramenteall’età di 84 anni. Il triste incidente è avvenuto oggi intorno alle 14:30. L’exiva avrebbeun uomo, traato poi in codice rosso all’ospedale. I carabinieri stanno indagando per ricostruire l’accaduto. (Continua.)Leggi anche: Alberto Tomba oggi, ecco come vive e come è diventatoLeggi anche: Massimo Giletti, ecco la sua nuova fiamma: è bellissima e famosaL’exspara al vicinoL’exiva italiana ha ferito gravemente il vicino di casa dopo una lite. L’incidente è avvenuto oggi nella zona collinare di Moncalieri, in strada Cantamerla. La donna ha utilizzato la pistola del marito, detenuta legalmente, per sparare quattro colpi al vicino 53enne. L’uomo è stato colpito all’addome e al braccio ed è stato traato in codice rosso all’ospedale.