Cortona, nuova edizione per le borse di studio «Danilo Camorri»

Arezzo, 3 gennaio 2024 –per ledi» Bando aperto fino al 7 febbraio, opportunità per neo diplomati e universitaridelledi», la misura per aiutare i migliori studenti cortonesi è di nuovo aperta e fino al 7 febbraio 2025 è possibile presentare domanda di partecipazione. Si tratta di duediper studenti universitari frequentanti l'anno accademico 2024/2025 ed una borsa diper studenti diplomati nell’anno scolastico 2023/2024. Una borsa didi euro 500 è destinata a studenti residenti nel comune di, che hanno superato l’esame di maturità nell’anno scolastico 2023/24 con una votazione non inferiore a 90/100. Altre duedidel valore di 2mila euro cadauna sono dedicate agli studenti universitari residenti nel comune diiscritti nell’anno 2024/25 a corsi di laurea in materie specialistiche informatiche quali: Ingegneria informatica, Ingegneria dell’informazione, Informatica, Laurea triennale in Statistica, Laurea magistrale in Statistica e «Data Science» Matematica, Fisica con riserva prioritaria agli studenti residenti aiscritti ad Ingegneria informatica.