Calciomercato Roma, Svilar non basta: occhi in Polonia per il futuro dei pali

Uno degli obiettivi princidellain questa sessione diè quello di riequilibrare i diversi reparti affinché tutta la rosa possa risultare competitiva per raggiungere determinati obiettivi. La squadra giallorossa può contare su diversi capisaldi, come ad esempio Miletra iin attesa di un rinnovo. Ed è proprio in tema portieri che Ghisolfi potrebbe concentrare le sue energie nei prossimi giorni di gennaio.si è dimostrato un leader ed uno dei più affezionati alla causa giallorossa in questo avvio di stagione, ma in attesa di un rinnovo, che potrebbe portare il portiere giallorosso a guadagnare il doppio del suo attuale stipendio di un milione di euro, la dirigenza potrebbe iniziare a cercare un suoerede, andando a valutare profili giovani ma di prospettiva da far crescere al suo fianco.