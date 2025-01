.com - Calcio Serie D / Si riprende con Vigor Senigallia-Castelfidardo

Prima partita dell’anno con l’ennesimo derby del girone F di, – 3 Gennaio 2025 – Prima di ritorno perche si affrontano domenica 5 gennaio alle 15 al Bianchelli.All’andata vinse lain trasferta ma l’inserimento di due ex importanti come Baldini e Gambini ha migliorato non poco il volto del, che è risalito in classifica.Non farà più parte della squadra però il difensore Boccaccini, e non è una perdita da poco per la squadra di Giuliodori che non avrà più un altro ex, Castorina (poco utilizzato e che comunque in rossoblù non fece presenze in prima squadra) mentre in rosa ci sono ancora il capitano Fabbri, senigalliese, e l’attaccante Ausili, arrivato in prestito proprio dalla.Nellainvece soliti assenti per infortunio, Alonzi e Gabbianelli, a cui si è aggiunto Mancini: anche Kone non al meglio mentre con Diop c’è stata la separazione consensuale dopo appena due mesi in cui il difensore non ha lasciato tracce importanti.