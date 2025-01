Ilfattoquotidiano.it - Cadavere di una donna ritrovato dalla polizia durante un controllo stradale di routine: arrestato l’ex fidanzato alla guida dell’auto

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Lo hanno fermato per un semplicedi. Gli agenti, però, non si sarebbero mai aspettati che, all’interno di quell’auto, semi-nascosto sui sedili posteriori, vi fosse ildi una. Si chiamava Summer Roney Tischner e aveva trent’anni.di quella vettura, invece, c’era il suo. O meglio, il suo ex, ovvero Jacob Holt, di 40 anni. È quanto scoperto martedì 31 dicembre da parte degli agenti dello Utah che, grazie ad un normalissimo, sono riusciti a ritrovare ildella giovane.Ed è per questo che Holt è stato portato al dipartimento didi Saratoga Springs, New York, come principale sospettato per la morte di Summer. Anche perché l’uomo, standoricostruzione di Fox 13 Now, avrebbe raccontato agli inquirenti che la loro relazione era finita e che, quella sera, avevano litigato.