Basket serie A2 femminile Giussano in casa dell’ultima della classe Benevento guai a perdere altri punti salvezza

Sabato pomeriggio alle 17 ilsi gioca molto del suo futuro nella partita che andrà in scena sul campo di, fanalino di codaA2. La squadra brianzola è al completo, si è allenata bene durante le feste, con l’entusiasmo che le deriva dal fatto di aver vinto prima di Natale contro La Spezia. La classifica però piange perché le foxes hanno al loro attivo solo tre successi, ottenuti contro Torino, Moncalieri e La Spezia. La squadra è stata costruita per salvarsi ma in questo momento è fortemente a rischio di disputare i playout che condanneranno tre formazioni alla retrocessione inB. Colico e compagne hanno perso già ben nove incontri, alcuni in volata, per questo devono invertire il trend cominciando dalla gara in programma sabato, ultima del girone di andata.