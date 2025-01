Anteprima24.it - Aversa, il centrosinistra: “Il sindaco Matacena si dimetta per il bene della città”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma dei consiglieri delMarco Girone, Marcantonio Mottola, Mario Di Michele, Mauro Baldascino. Lanon ha più un!Nell’ultimo consiglio comunale,è stato umiliato e mortificato dall’accozzagliasua stessa maggioranza che, per regolare i conti interni tra le varie bande, non ha esitato a presentare all’insaputa del “primo cittadino” un emendamento per sfiduciare l’operatoGiunta, rischiando di perdere milioni di euro. Una congiura di otto consiglieri, capeggiati dal presidente del consiglio comunale, rinviata solo dalla minaccia di dimissioni del.L’Amministrazione Comunale disi trova ormai intrappolata in un vortice di inefficienze, disfunzioni e irregolarità, con unsotto continuo ricatto, a causa delle logiche di clan e delle lotte intestine di questa maggioranza.