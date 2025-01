Ilfattoquotidiano.it - As Roma, Hummels: “Sbalordito dall’esonero di De Rossi. Vi racconto com’era Juric fuori dal campo. Il mio futuro? Ecco quando deciderò”

Tra i giocatori dellache hanno più beneficiato dell’arrivo in panchina di Claudio Ranieri c’è sicuramente Mats. Il difensore ha rilasciato un’intervista a Il Messaggero in cui ha parlato del perché ha firmato con i giallo, del rapporto con, dell’imminente derby con la Lazio di Marco Baroni, ma non solo.“Ho sceltoper De. Daniele mi ha fatto subito un’ottima impressione”, ha affermato il tedesco che si è poi dettodal suo esonero: “È stato uno choc non solo dal punto di vista calcistico, ma anche a livello personale. Nemmeno una partita dal mio arrivo e già non c’era più. Ho un figlio che vive a Monaco, avevamo parlato di soluzioni per facilitare questo rapporto con Daniele, l’esonero ha scombussolato tutti i piani”.Con il suo sostituto, Ivan, non c’è mai stata invece una grande intesa: “Aveva le sue idee ed io evidentemente non ero funzionale ad esse, ma con lui non ho avuto nessun tipo di problema, anzi penso che sia una brava persona.