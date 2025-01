Ilveggente.it - Sinner da enciclopedia: l’annuncio ufficiale sciocca i tifosi

Leggi su Ilveggente.it

, che smacco: non ce n’è proprio per nessuno.Chi all’Atp 250 di Brisbane, chi alla United Cup, alcuni degli azzurri più amati sono già scesi in campo a cavallo tra l’anno vecchio e quello nuovo. Non Jannik, però, che darà il via a questa nuova stagione direttamente sul cemento azzurro dell’arena di Melbourne. Lì dove, 365 giorni fa, ha alzato la prima coppa più importante della sua vita, dopo aver vinto gli Australian Open.da(AnsaFoto) – Ilveggente.itDopo la fuga nella neve, doverosa per poter festeggiare il Natale insieme alla sua famiglia, il numero 1 del mondo ha fatto ritorno a Montecarlo, per gli ultimi “test” pre-partenza. E si trovava proprio lì quando ha ricevuto la notizia di un altro, l’ennesimo, successo in questa carriera già pregna di soddisfazioni.