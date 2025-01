Sport.quotidiano.net - Risultati Nba, New York suona la nona sinfonia. Super rimonta di Sacramento

Milano, 2 gennaio 2025 - Newsi conferma la squadra più calda del momento in Nba e vince lapartita consecutiva. Stavolta ad arrendersi di fronte ai Knicks sono i Jazz per 109-103. Al Madison Square Garden, i padroni di casa - privi di Brunson - vengono spinti al successo da Towns, autore di una doppia doppia da 31 punti e 21 rimbalzi, Bridges, che realizza 27 punti, e Hart, che fa registrare una tripla doppia (la seconda di fila) da 15 punti, 14 rimbalzi e 12 assist. A Utah, che incappa nel non basta l'apporto della coppia composta da Sexton e Clarkson, entrambi a segno con 25 punti. Affermazione interna anche per Denver, che annichilisce Atlanta con il risultato di 139-120. Il protagonista, manco a dirlo, è il solito Jokic, che conclude l'incontro con una tripla doppia da 23 punti, 17 rimbalzi e 15 assist.