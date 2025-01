Chiccheinformatiche.com - Programma premi clienti TIM, attenzione alla truffa

Negli ultimi giorni, molti utenti hanno segnalato un nuovo tentativo dionline che utilizza il nome di TIM, uno dei maggiori operatori di telecomunicazioni in Italia. La frode si presenta sotto forma di un sondaggio sulla soddisfazione dei, promettendoesclusivi come smartphone di ultima generazione e gift card di alto valore. Tuttavia, si tratta di un inganno ideato per carpire dati personali e informazioni sensibili.Come si presenta lache coinvolge la TIMIl messaggio fraudolento, spesso inviato via email, SMS o tramite pop-up su siti web, recita che un gruppo selezionato di utenti TIM è stato scelto per partecipare a un sondaggio. Tra ipromessi figurano:Samsung Galaxy S23iPhone 15 ProGift Card da 750$ su SheinBuoni regalo da €500 a €10003 anni di abbonamento Netflix gratuitoPer qualificarsi, si chiede agli utenti di rispondere a un breve sondaggio di 9 domande, promettendo che il tutto richiederà meno di 30 secondi.