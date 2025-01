Laprimapagina.it - Nasce Fastweb + Vodafone: un nuovo leader nelle telecomunicazioni Italiane

Con il completamento dell’acquisizione diItalia da parte di Swisscom il 31 dicembre scorso, ha inizio il processo di integrazione tra, con l’obiettivo di creare un operatore convergentein Italia. La nuova realtà, denominata, punta a generare valore per tutti gli stakeholder, sfruttando economie di scala e sinergie operative stimate in circa 600 milioni di euro l’anno. Questo consentirà di mantenere significativi investimenti in infrastrutture e innovazione, a beneficio di consumatori, imprese e del mercato nazionale.Un operatore integrato e innovativoLa combinazione tra laship dinella connettività fissa e quella diItalia nei servizi mobili permetterà di offrire soluzioni convergenti e competitive per famiglie, imprese e pubbliche amministrazioni.