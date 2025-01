Bergamonews.it - La Befana scende su Treviglio portando sacchi di dolci, giochi e musica

. Lunedì 6 gennaio tre appuntamenti da non perdere in città: il Gran Concerto di inizio anno al Teatro Nuovoin piazza Garibaldi, animazione per i più piccoli e le loro famiglie in piazza Cameroni e pattinaggio sul ghiaccio in piazza Setti.Laaspetta bambine e bambini in Piazza Cameroni dalle ore 15: ci saranno, merenda e tanto divertimento con Fabiana Animazione per le famiglie dei più piccoli per chiudere in bellezza le feste natalizie.Alle 17 il Concerto di Inizio Anno al Teatro Nuovo. Al “Gran Galà dell’Epifania” si festeggerà tutti insieme il 2025 con l’Italian Academy Orchestra diretta dal Maestro Savino Acquaviva. Melodie indimenticabili con le musiche dei grandi musicisti nazionali ed internazionali. Costo del biglietto: 10 euro (Biglietteria in teatro il giorno stesso fino ad esaurimento posti; Prevendita senza costi aggiuntivi presso la Biblioteca di via Locatelli 15 o prenotazioni online su: