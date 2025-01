Gqitalia.it - Keanu Reeves ha indossato uno splendido paio di stivali scamosciati da 160 euro

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.A qualcuno piace tenere le proprie scarpe sempre fresche di scatola. Ma a? A lui piace indossarle direttamente in strada. Per capirlo, basta dare un'occhiata agliche ha sfoggiato all'inizio della settimana per rendersene conto.Mentre era in giro per Los Angeles, la star di Matrix è stata avvistata mentre apriva la porta alla sua ragazza, Alexandra Grant. Un vero gentiluomo! Ma mentre la sua Porsche 911 nera sembrava bella, lucida e nuova, i suoiUgg Neumel erano tutto il contrario. La tomaia in pelle scamosciata era deformata e rugosa. Il colore, un tempo caramello, si era trasformato in un marrone scuro.