Juventus-Milan, Conceicao: "Leao out, Pulisic e Musah non hanno i 90?"

Sergio, allenatore rossonero, ha parlato a 'SportMediaset' alla vigilia di, seconda semifinale della 'Final Four' della Supercoppa Italiana in programma domani, alle 20:00 ora italiana, all'Al-Awwal Park di Riyadh (Arabia Saudita). Ecco, dunque, le dichiarazioni del tecnico portoghese del. Sul lavoro svolto in questi primi giorni alla guida del: "Abbiamo cercato di lavorare su tutti i momenti del gioco. Ci sono tante piccole cose che devono passare a livello di messaggio, gioco, schemi, palle inattive. Ci sono cose offensive e difensive, mi piace andare sui dettagli: non è facile preparare una sfida così importante in così poco tempo ma non ci sono scuse, lo sapevo già. Mi spiace perché ci sono tre o quattro giocatori fuori che ci mancheranno". Su come sta Rafaele sulla condizione degli altri reduci da infortunio: "Christianha fatto con il gruppo, anche se qualche dolore c'è.