Giornalettismo.com - Introduzione alle API: cosa sono e come vengono utilizzate dai software

Leggi su Giornalettismo.com

le API in ambito informatico e aservono? Spesso e volentieri, nel mondo digitalizzato in cui viviamo e lavoriamo, ci troviamo di fronte a termini e acronimi che non abbiamo mai visto prima. Le Application Programming Interface – questo l’acronimo per esteso –un insieme di regole e convenzioni che consentono a duedi comunicare tra di loro. Queste interfacce permettono ai programmatori di utilizzare le funzionalità di un’applicazione o di un sistema da un’altra applicazione o sistema. In questo articolo esploreremo: cos’è un’API, il modo in cui ile utilizzano, i diversi tipi esistenti, i motivi per cui è importante utilizzarle. Delle API di Twitter abbiamo raccolto l’opinione di Alex Orlowski, esperto nello scovare bot e botnet creati per scopo propagandistico sui social, che ci ha illustrato– grazie ad esse – si riescano ancora a scovare dati puri e crudi relativamente ai numeri che fanno i social network.