Il restyling dello stadio Franchi primo lotto a ottobre ’26 Proroga di 198 giorni | il calendario dei lavori

Firenze, 2 gennaio 2025 – La clessidra del nuovoscorre da giugno. Ma quanto manca alla fine del, almeno della parte finanziata dai fondi Pnrr? La risposta è contenuta nel cronoprogramma originario che Palazzo Vecchio ha fornito a giugno alle ditte e che, oggi, vede la luce come allegato alla perizia di variante siglata fra Comune e ditte riunite nel consorzio “Nuovo”. La variante serve per ovviare agli imprevisti sopravvenuti per la concomitanza del cantiere con la presenza della Fiorentina. Un esempio? I costi per installare una rete anticalcinacci contro il distacco del calcestruzzo dal sottogradinata di Ferrovia, pannelli per separare l’area di cantiere della Fiesole dagli spettatori e il riassetto dei sistemi elettrici. Per coprire queste spese, la variante fa uscire al momento dal contratto circa 9mila nuovi seggiolini della tribuna d’onore e parte di quelli della Ferrovia consentendo un risparmio di circa un milione e 115mila euro: fondi che saranno utilizzati per coprire le spese in più legate agli imprevisti.