C' è un italiano famosissimo che spiega ai giapponesi come fare la carbonara La storia rocambolesca di Girolamo Panzetta

«Italian Salumi», «Mortadella Bologna IGP», e soprattutto «Pastawith PANCETTA PIACENTINA DOP», un tripudio di patriottismo con qualche errore in mezzo, da ormai più di 30 anni ha conquistato il Giappone. Protagonista di questo successo è, che Il Post in un recente articolo ha definito «l'più famoso del Giappone». Definirlo semplicemente chef sarebbe riduttivo; chiamarlo educatore potrebbe sembrare eccessivo, ma non troppo, considerando i suoi esordi sulla rete televisiva pubblica giapponese NHKinsegnante di lingua italiana nel programma Itariagokaiwa, trasmesso in tutto il Paese. Una personalità poliedrica, cresciuta a Napoli ed avvicinatasi alla cultura nipponica grazie al matrimonio con la figlia di un produttore televisivo locale.I salumi emiliani raccontati con un pizzico di romanticismoincarna molti degli stereotipi associati agli italiani all’estero: seduttore - detentore del Guinness dei Primati per le sue 151 apparizioni consecutive sulla rivista di moda maschile LEON - commentatore sportivo, doppiatore del personaggio di Luigi nei film di animazione Cars per il mercato giapponese.