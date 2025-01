Davidemaggio.it - Carlo Conti: “La conduzione a Sanremo cambierà ogni sera”

Al Festival di2025 “al massimo andremo avanti fino all’una“. E’ questo uno degli obiettivi che si è postoper la 75esima edizione della manifestazione canora. Di ritorno nella kermesse dopo il triennio 2015-2017, il direttore artistico ha svelato in un’intervista a La Freccia alcune novità sulla prossima edizione, in programma dall’11 al 15 febbraio 2025.In primis,ha specificato che, per quanto riguarda i co-conduttori, adotterà la strategia collaudata dal predecessore Amadeus:Siamo ancora in alto mare. Li decidiamo proprio in questo mese in base alle disponibilità. Come è successo negli ultimi anni laaccanto a me.A parte Alessandro Cattelan, che condurrà il Dopofestival e lata finale insieme a lui, il direttore artistico sceglierà, dunque, nelle prossime settimane chi lo affiancherà all’Ariston.