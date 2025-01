Campania dei Festival apre 2025 con gospel, musica, ecologia

Leggi su Ildenaro.it

E’ dedicato ale alla formazione di giovani ‘eco-musicisti’ il primo evento dell’anno organizzato dalla Fondazionedeidiretta da Ruggero Cappuccio e presieduta da Alessandro Barbano, con il sostegno della Regione. Alle 19,00 di venerdì 3 gennaio, presso la chiesa dei Santi Giovanni e Paolo in piazza Ottocalli a Napoli, andrà in scena, nell’ambito delle attività delFelix Music, il concerto dei Non Solo, formazione vincitrice di 5 Grammy aiMusic Awards italiani. L’evento sarà l’occasione per annunciare il laboratorio della durata di 4 mesi che il musicista Maurizio Capone terrà con ragazzi di età compresa tra gli 8 ei 15 anni, una prosecuzione della didattica multidisciplinare realizzata con la scuola di canto dedicata ad Enrico Caruso, creata nel 2021 per volontà della Regionee della Fondazione nel quartiere che diede i natali al più famosi dei tenori.